ما بين مؤيد ومعارض.. أراء متباينة حول تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد

أخبار ليبيا24

أثارت لافتة كتب عليها “مسجد الأمام بن أنس” عُلقت قبل يومين على مدخل كاتدرائية بنغازي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع بلدية بنغازي إلى الحديث حول الأمر. وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية.

وأكدت البلدية، في بيان الأربعاء، أنها تعمل دائما على الحفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عُهود الحكم المختلفة، مشيرة إلى أنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية باعتبارها إرثا تاريخيا للمدينة.

آراء متباينة

أخبار ليبيا 24 طرحت على متتبعيها على منصتي تويتر وفيسبوك سؤالا حول رأيهم في تحويل مبنى الكاتدرائية إلى مسجد، إذ جاءت الإجابات متباينة ما بين مؤيد بشدة وما بين رافض للفكرة ويرى إلى الإبقاء عليها كمعلم من المعالم التاريخية لمدينة بنغازي.

يقول أحمد مصطفى:” لماذا هل هو من ضيق الأرض وكثرة الإعمار. هذا تذكار على الظروف والصعاب والأحوال التي مرت بها ليبيا ولا يجوز إزالة دليل من أدلة التاريخية عن الظروف والأحوال والكفاح التي مرت بها ليبيا عبر التاريخ”.

ووصف عقيلة البرعصي، فكرة تحويل الكاتدرائية إلى مسجد بـ “كارثة تاريخية”. بينما أيّد عمر محمد الأمر، وقال: “نعم وبقوة”.

كما قال محمود أمسلم: “فورا يتم تحويلها إلى مسجد”. وأضاف: “لا يوجد دين آخر في ليبيا غير الإسلام، كما أن كل الكنائس التي في ليبيا بناها الفاتيكان وهي موطئ قدم لإعادة احتلال ليبيا باسم الدين”.

وقال عبدالله كنبوس: “نعم وبكل قوة واندفاع. الله ينصر ويعز الإسلام والمسلمين”.

ورأى على أحمد، أن “الأولى صيانة مسجد منطقة العقيلة الذي شيدته إيطاليا ثم أصبح زريبة للمواشي في عام 2002،. وإلى الآن مهجور .وكذلك صيانة وإقامة الصلاة في مسجد بورقو في الأبيار الذي بناه شخص إيطالي لليبيين ثم أصبح مهجورا ومتهالكا ولا يصلي فيه أحد حتى الآن”.

وأضاف: “بكل تأكيد لا للعبث بمعالم بنغازي التاريخية من قبل الجهلة والجهال”، على حد قوله.

ويقول علي الزياني: “إن لم يكن هناك مساجد قريبة ويوجد اكتظاظ للمصلين نعم، وإلا يمكن استغلالها كمكتبة عامة ومركز ثقافي”.

كما قال “إن إس دي. ليبي”: “نعم وبكل قوة. أرضنا وملكنا”. كما أضاف: “العجيب أن آلاف الكنائس الفاشستية هدمت وبعضها حول إلى مباني حكومية ولم يشتكي أحد بل ولم ينتبه أحد. لماذا التباكي على إرث المحتل الشركي؟”.

وتابع: “موسيليني الذي بنى آلاف الكنائس على أرضنا ووطن 200 ألف فاشستي محتل أعدم ونكل بجثته والبعض لازال يتباكى على إرثه. من قال آثار ومعلم من معالم ليبيا يحتاج إلى تأديب”. وقال عمر أبوجريدة: “نعم. ليبيا بلاد المسلمين دون غيرهم”.

الكاتدرائية شاهد على التاريخ

كما قالت “أمنيات أمنيات”: “هي من المباني القديمة ومكان تاريخي صينوها وخلوها شاهد على التاريخ. ومن جهة أخرى ربما تصبح ليبيا دولة وحكومة تهتم بالسياحة وتكون مكان لجذب الزوار”.

أمّا عيسى بن صليل، فتساءل: “هل الموضوع هذا يحتاج إلى سؤال فضلا عن استطلاع؟!”. وتابع: “المفروض من زمان مغيرينها جامع”.

كما قال عثمان بو عمر: “نعم اتفق مع تحويله إلى مسجد،. لكونه لم يعد كنيسة أصلا،. فالمبني كان للاتحاد الاشتراكي وغيّر منذ عهد القذافي”.