حويلي يقدم مقترحا للجنة المشتركة بالقاهرة…هذه تفاصيله

أخبار ليبيا 24 – خبر

قدّم عضو مجلس الدولة الإخواني عبد القادر حويلي، مقترحا من 4 بنود، إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلسي النواب والدولة. التي انطلقت مشاوراتها، أمس الأول الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونص البند الأول من مقترح حويلي على “تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور . الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة”

وجاء في البند الثاني “خلال 45 يوما من اعتماد هذا الاتفاق يتوافق المجلسين على حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي على. أن يستأنس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية وتُعدّل فيه المواد الخلافية ويعتمد المجلسين مشروع الدستور المعدل. كدستور للبلاد لدورة برلمانية واحدة.

كما اقترح حويلي “خلال 20 يوم من اعتماد الدستور يتوافق المجلسين على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حسب الدستور. المعدل وتسلم إلى المفوضية العليا للانتخابات، وفق ما ورد بالبند الثالث.

واختتم المقترح بأنه “خلال 180 يوم من تسلم المفوضية العليا للانتخابات القوانين. تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حسب الدستور. بحسب البند الرابع.