المنفي يبحث مشاكل الفروع البلدية في المنطقة الشرقية

15 أبريل، 2022 1:08 ص
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المنفي وممثلي الفروع البلدية
المنفي وممثلي الفروع البلدية

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. مع رؤساء الفروع البلدية المنطقة الشرقية المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض المنفي خلال لقائه ممثلين عن عدد 62 فرعاً بلدياً الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

أوضح المنفي أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأوضح أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.

15 أبريل، 2022 1:08 ص
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