الداخلية تداهم وكرا للحوم الفاسدة في صبراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، مداهمة منزل يستخدم في تحويل لحوم الدجاج الفاسد إلى منتج “هامبرغر” وتسويقها للمحال التجارية.

وأوضحت الوزارة أن المنزل يقع بأحد ضواحي مدينة صبراتة، وأسفرت المداهمة التي نفذها أعضاء التحري والقبض.. بقسم البحث الجنائي صبراتة، عن ضبط عدد من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية وبحوزتهم أختام وقسيمات معدة لتزوير صلاحية الدجاج.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للجهات المختصة.