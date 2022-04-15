الحويج: لن أقدم استقالتي من حكومة الوحدة ولقائي مع باشاغا لم يكن مخطط له

أخبار ليبيا24

علق وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج على لقائه مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا بأنه لقاء لم يكن مخطط له. ولفت إلى أن كل القيادات الليبية السياسية والاجتماعية والأمنية تلتقي. من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر من أجل مصلحة الوطن واستقراره.

وقال الحويج، في تسجيل مصور، إن “بعض الصور التي نشرت قديمة، ولم يكن مخططا للقاء،. ونحن نعلم أن كل القيادات الليبية السياسية والاجتماعية والأمنية تلتقي من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر من أجل مصلحة الوطن واستقراره. وكلنا ليبيون”.

وأكد، أنه لم يكن “هناك أي تشاور مع باشاغا بخصوص الحكومة لأنها ليست من اختصاصاتي واهتماماتي،. وأنا في إجازة رسمة خارج العمل. وأنا أيضا وزير اقتصاد بحكومة الوحدة. ولن أترك هذه الحكومة إلا وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها”.

وأضاف، “أنا فقط يهمني بناء الاقتصاد الوطني بالجميع وللجميع”.

لن اقدّم استقالتي

كما نفى الحويج، تقديم استقالته. وقال، “لن أقدمها في هذه المرحلة الصعبة، كما أدعو الجميع إلى توحيد الصف،. والعمل معا وسوف أرجع للعمل بمجرد انتهاء الإجازة الرسمية”.

جاء ذلك بعدما ترددت أنباء، الخميس، عن تقديم الحويج لاستقالته عقب لقائه في تونس مع رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

وجاء لقاء الحويج مع باشاغا بالتزامن مع اللقاء التي أجراها الأخير مع عدد من القيادات العسكرية في مصراتة من بينهم مختار الجيحاوي رئيس قوة مكافحة الإرهاب، ومحمد الحصان قائد الكتيبة 166.