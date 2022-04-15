استطلاع| آراء متابعينا حول الجدال على أذان الفجر في ليبيا

أخبارليبيا24- استطلاع

أذان الفجر في ليبيا أصبح مسألة خلافية. هل هو أذان واحد أم أذانين، وزاد الخلاف مع حلول شهر رمضان المبارك حول الإمساك عن الطعام مع أي الأذانين.

هذا الخلاف أدخل الشكوك لدى الكثيرين وتحوطًا أصبحوا يعتمدون على الأذان الأول. تفاديًا لهذه الشكوك. فأيهما أصح؟ وهل تمسك عن الطعام مع الأذان الأول أو الثاني؟

بداية يقول المعتصم المحيشي واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا متحتاجش خلاف.

ويرى Abdoo Ali أن الأذان الأول إيقاظ وليس أذان الفجر.

ويؤكد Abou Abed :”تكلمنا فيها واجد. لكن للأسف المتحكمين في الموضوع هذا بالذات امسكرين روسهم. المفروض ايقدموا الأذان الأول أقل شئ 10 دقائق. لأن الأذان الثانى حاليا مكانه الأذان الأول.

سالم العبيدي يقول :”نمسك عالأول. ونصلي ع الثاني. للأسف الشديد الانقسام السياسي والتوجهات والتيارات المختلفة شاركت في تسييس المنابر. فالبعض فقد فيها الثقة، وكل حد ماشي براسه”.

ويقول هشام هشام إنه يعتمد على الأذان الثاني

وتساءل الواثق في الله :”هي دولة وحدة وإلا إثنين وأوقاف وحدة وإلا إثنين وين طاعة ولي الأمر في المسائل الخلافية اللي كان يحتج بيها البعض”.

وأضاف :”شن موقف دار الإفتاء وإلا حتي هي دارين. وإلا كل واحد على حاله. ناس صلت الصبح ورقدت وناس تاكل وتشرب. فهذا صلاته باطلة عشان صلى قبل الوقت وهذا وكال رمضان عشان كلي بعد الفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وتابع :”المشكلة أن الأذان الأول مع الوقت اللي دايرته الأوقاف زمان وتوا طلع غلط في الصبح بس وباقي الأوقات تصلوا وفقه. مسألة تقتضي فهماء”.

ويقول Mahmoud Elhaddad :”الأذان الأول صحيح. وعليه تمسك عن الأكل والشرب حسب توقيت أم القرى والهيئة المصرية العامة للمساحة. فهما يحددان مواعيد الأذان للصلوات الخمس فى جميع مدن العالم. أما الأذان الثانى فغير صحيح”.

ويؤكد Akram Al Werfalli بالقول :”يعلم الله ياريت يخلوها أذان واحد. لأن الناس خشت في بعضها”.

ويقول عمر المغربي شمام :”شيوخنا؟؟ معش عليهم عبا اللي حرموا مسلسل شط الحرية”. فيما تقول Naima Mohamed :”الذنب ياخذوه هم”.

ويعتقد أحمد عبدالعظيم أن :”جماعة السلفية. جابولنا دين جديد في ليبيا مستورد من السعودية. أرض البارات والمراقص وصالات القمار”.

ويرى Mfive Tripoly أنه لابد من خلق مشكلة لإلهاء الشعب بها وترك مواضيع الفساد والسرقه والعمالة وبيع الوطن. أما أحمد أبو مكي يقول :”الثاني”.

ويؤكد وسام ذاوود الفرجاني :”كل شي واضح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد خلاف في ذلك. الأذن الأول هو إيقاظ وسحور في نفس الوقت. .وأما الأذان الثاني فهو الإمساك. والله أعلم”.

ويعتقد محمد الدرسى أن :”الخلاف موش على أذان واحد أو اثنين. الخلاف أن أوقاف المنطقة الشرقية غيرو موعد الأذان. جعلوا الأذان الثانى هو الأول. أخروا الأذان الثاني اللي هو الفجر ربع ساعة فأصبح هناك شك بالصيام”.

وقالت ام اطفالي المحبه والود :”وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”. والجبال العالية تقول :”الإمساك على الأذان الثاني”.