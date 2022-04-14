أمن السواحل طبرق: ظهور جثة مهاجر شرق المدينة واختفائها

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق نقيب عبدالسلام شحاتة عن ظهور جثة مهاجر شرق المدينة واختفائها.

وأضاف شحاتة لـ”أخبارليبيا24″ :”تم إبلاغنا ليلة البارحة عن طريق راعي أغنام. عن وجود جثة مهاجر غير شرعي على شاطىء وادي الخشبية بمنطقة كمبوت شرق طبرق بحوالي 60 كيلو متر”.

وتابع رئيس المكتب :”تحركنا صباح اليوم على الفور. تجاه المكان المحدد وللأسف اختفت الجثة وسط الأعشاب البحرية (التفش) كما يطلق عليه”.

ورجح شحاتة أن تكون الأمواج العالية قد سحبت الجثة داخل البحر ولم نعثر عليها. مشيرًا إلى أن هذه هي الجثة التاسعة عشر والأخيرة التي مازلنا نبحث عنها منذ مدة.

وأكد أنه رغم قلة الإمكانيات إلا أنهم لن يتوقفوا للبحث عن الجثة الأخيرة. ليتم إغلاق ملف المهاجرين التسعة عشر الذين غرق مركبهم شرق طبرق خلال الشهور الماضية.

وأفاد رئيس مكتب الإنقاذ أنه لم تعد لديهم وسائل بحث إلا عن طريق بلاغات المواطنين والصيادين.

وقال :”حتى هذه اللحظة تم العثور على عدد 18 جثة. تم دفن عدد 3 جثث بمقبرة طبرق الإسلامية وإرسال بقية الجثث إلى ذويهم في مصر”.

يشار إلى أن مركب مهاجرين كان يحمل عدد 25 مهاجر غرق قبالة شواطئ طبرق منذ حوالي شهرين وتم العثور على عدد 6 أحياء 5 مصريين وواحد سوري.