أجواء متقلبة في ليبيا نتيجة منخفض جوي صحراوي

أخبار ليبيا24

أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجيا ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية وسرعة الرياح تصل لأكثر من 50 كلم في الساعة، وفق النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتسبب الرياح في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل والجنوب. ويكون البحر مضطرب اليوم على الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج إلى (4) أمتار.

وذكرت الأرصاد أن من المتوقع وصول كتلة هوائية باردة على المناطق الغربية بداية هذا اليوم حيت تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا مع تكاثر السحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة

ودرجات الحرارة القصوى بالمنطقة الغربية تتراوح ما بين (22-28) مئوية وتكون اليوم ما بين (31 – 35) مئوية على سرت. وبني وليد وأبونجيم.

وفي الشرق فإن الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (26- 33) مئوية، وما بين (20- 23) مئوية على الجبل الأخضر،. وأقصى الساحل الشرقي.

وفي الجنوب الغربي تتراوح ما بين (33-39) مئوية وتسجل على غدامس (27) مئوية. ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا يوم الغد. أما في جهة الجنوب الشرقي، فدرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41- 44) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الأحد.