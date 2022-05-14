هبوط في سعر الدولار واليورو أمام الدينار الليبي

14 مايو، 2022 2:54 م
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أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس.

وهبط سعر الدولار 100 درهما مسجلًا 5.12 دينار مقابل 5.13 دينار أمس الجمعة.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.36 دينار الخميس، بفارق 400 درهما.. في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.22 دينار. ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية.. أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي.

14 مايو، 2022 2:54 م
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