مكافحة الأمراض تناشد المواطنين بتلقي لقاحات كورونا

14 مايو، 2022 12:59 ص
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أخبار ليبيا 24

ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة.

وقال المركز، في منشور على فيسبوك، إن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة.

وأكد المركز، أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

ووصل إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” في ليبيا إلى 501,919 منها 24,439 و491,050 حالة تعافي.و 6,430 حالة وفاة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في آخر تحديث حول الوباء، أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا. بلغ 3,454,320 منهم 2,215,144 جرعة أولى و1,141,412 جرعة ثانية.

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14 مايو، 2022 12:59 ص
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