محتجون يغلقون ميناء الحريقة النفطي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أعلن محتجون في طبرق من أمام مصفاة إغلاق ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط، اعتبارا من اليوم.

وقرأ المحتجون بيانا جاء فيه: “في هذه الأوقات العصيبة الذي تشهده بلادنا من مؤامرات وتدخلات خارجية زادت من معاناة هذا الشعب الذي يتطلع كل يوم لاستقرار الوطن ويتحسن وضع المواطن. عليه نعلن اليوم السبت الرابع عشر من شهر مايو ومن أمام مصفاة طبرق وميناء الحريقة النفطي. إغلاق هذا المرفق احتجاجا على سياسة كل الأجسام السياسية. التي تدعي الشرعية وهي منتهية الصلاحية والشرعية”.

كما جاء في البيان: “لا نتفاوض إلا مع جهة سنعتبرها هي الشرعية وهي التي تحقق تطلعات الشعب. وندعو كافة أبناء الوطن للوقوف أمام هذه المؤامرة التي تستهدف وطننا الغالي”.

وقبل أيام من هذا الشهر أعلنت مجموعة من أعيان ونشطاء طبرق، إيقاف التصدير من ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق حفاظا على قوت الشعب الليبي. ودعوا في بيان لاجتماع قبائلي بين قبائل فزان وبرقة في بنغازي يضم كل الشرائح.

وعلى خلفية هذا الإعلان، قال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24. “قمنا بإبلاغ إدارة الشركة بعد إبلاغنا من قبل المحتجين الذين أفادونا ببناء خيمة أمام مدخل المصفاة.”

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “إلى الآن لم تصلنا أي تعليمات لا من إدارة الشركة أو المؤسسة للإغلاق. وقد قمنا بإبلاغ بلدية طبرق بهذا الإغلاق”.

وميناء الحريقة هو ميناء لشحن البترول والمنتجات النفطية افتتح، وموقعه داخل خليج طبرق ويعد ميناء الحريقة من أهم الموانئ النفطية في ليبيا.

ويوجد بالميناء 10 صهاريج كبيرة لتخزين النفط الخام وتقدر السعة التخزينية لهذه الصهاريج بنحو 4 مليون برميل. ويصل النفط الخام إلى صهاريج التخزين بالميناء من حقلي مسلة والسرير عبر أبوب بطول 513 كيلومترا وقطر 34 بوصة.