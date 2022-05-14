عقيلة يلتقي وليامز في القاهرة قبل يوم من اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

تعقد يوم غد الأحد في القاهرة الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة لوضع إطار دستوري للانتخابات.

وقبل انعقاد هذه المشاورات التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم في القاهرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة ووليامز بحثا خلال اللقاء “المسار الدستوري” ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف بليحق، أن اللقاء تناول ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة. بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت. وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن. سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.