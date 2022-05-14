صالح يؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

14 مايو، 2022 6:20 م
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صالح يؤكد على تجميد إيرادات النفط
صالح يؤكد على تجميد إيرادات النفط

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي. حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع .

وأصدر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بيانًا اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 بعنوان “وقف إنتاج وتصدير النفط” .

وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على مصلحة الليبيين. وكما يرى المواطن الليبي وضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي .

وقال البيان إن هذه المرحلة تتطلب ضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام .

14 مايو، 2022 6:20 م
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