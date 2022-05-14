سفارة أمريكا تعلن دعمها لتجميد إيرادات النفط بالمصرف الخارجي بشكل مؤقت

أخبار ليبيا 24

أكدت، سفارة الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعمها التام عائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بشكل مؤقت، وحتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وقالت السفارة، في بيان، إنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. مشيرة إلى أن بلادها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية.

وأضافت، أن التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا. بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وأكدت السفارة، إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي. كما أشارت إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

وجاء هذا الإعلان إثر تأكيد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، على تجميد إيرادات النفط. بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة، في بيان، حول وقف انتاج وتصدير النفط، “حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي. ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي. مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط. ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد واهدار المال العام. لذلك نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع”.