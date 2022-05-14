سعيّد يشدد على أهمية مواصلة التنسيق مع القاهرة بشأن استقرار ليبيا  

أخبار ليبيا 24

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أهمية مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات الإقليمية والدولية، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال سعيد، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أمس الجمعة بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بقصر قرطاج.

ولفت الرئيس التونسي إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مصر بخصوص الملفات الإقليمية والدولية. وقال: إن “استقرار ليبيا من استقرار المنطقة وبأن الحل السلمي السياسي في هذا البلد الشقيق.. لا بُد أن يكون ليبيًا -ليبيًا بما يحفظ وحدته ويعزز أمنه”.

يشار إلى أن مدبولي، وصل إلى تونس في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 4 سنوات.. حيث شارك في أشغال اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة يومي 12 و13 مايو الجاري.