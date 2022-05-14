رحومة يتهم وليامز بتجاوز الاختصاصات ويحذر من فوضى دستورية

أخبار ليبيا 24

اتهم رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الجيلاني رحومة، المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتجاوز الاختصاصات. محذرا من فوضى دستورية وسياسية.

ووجه رحومة بيانات ثلاث منفصلة إلى كل من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ومجلسي النواب و الدولة. تضمنت رفض هذه اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة. واصفا إياها بأنها إخلالا بالالتزامات الدولية وتجاوز للاختصاصات، وتسعى للنيل من مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة.

وأشار إلى أن مساعي وليامز في رعاية جلسات بين لجنتي مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية. يعدّ تجاوزا لاختصاصاتها وتبنيا لرؤية أطراف وأشخاص بعينهم يدعون إلى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة. محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع وحرمان الشعب الليبي من حق الاستفتاء على الدستور.

وبين رحومة أنه كان يجب على مجلسي النواب والدولة، تفعيل قانون الاستفتاء. بدلاً من الحديث عن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بحجة وجود “مواد خلافية”، كما كان يجب الفصل الكامل بين المسار السياسي والتأسيسي. أي أنه يجوز إجراء تسويات سياسية تخص المرحلة الانتقالية بشرط عدم المساس بالمسار التأسيسي المحدد الملامح سلفًا.

ودعا رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور المجلسين لتحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية عبر التوافق. لتفعيل قانون الاستفتاء وترك الخيار للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع بقبول الدستور أو رفضه.