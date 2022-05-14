جبهة تحرير ليبيا تهاجهم نورلاند بسبب تصريحاته عن سيف الإسلام

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أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بيانا هاجمت فيه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وذلك بعد تصريحات له قال عنها البيان أنها مست سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات الليبية التي كانت مبرمجة نهاية العام الماضي.

كما اعتبرت الجبهة في بيان لها ، أن تصريحات السفير الأمريكي تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي وتأكيد على عدم استقلالية القرار الداخلي الذي قالت أنه منتهك من أطراف ناهبة دمرت البلاد العام 2011.

وأضافت الجبهة أن سيف الإسلام هو خيار الليبيين نحو الاستقرار والوحدة والمصالحة والتنمية، داعية في بيانها الولايات المتحدة إلى ما أسمته الاستتابة عما فعلته في 2011، بدل إصدار تصريحات تساهم في الفتنة والانقسام.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، في بيانها إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم ووطنهم. والالتفاف حول “سيف الإسلام القذافي سليل المجاهدين والشهداء.

يذكر أن السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ، ذكر أن سيف الإسلام. محكومًا عليه بمحكمة الجنايات الدولية. وهو مااعتبرته الجبهة الشعبية. لتحرير ليبيا معلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة.. منوهة أن القضية ما زالت في. مراحل التقاضي الأولي ولم يصدر بها حكم.

وفي سياق أخر ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أطلعَ السفير ريتشارد نورلاند على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية.

وأوضحت السفارة أن الخطوات الجديدة تؤدي لزيادة الشفافية في الإنفاق العام والتي من شأنها تعزيز مبدأ المساءلة للمؤسسات.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تهدف. إلى منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عقد لقاء متابعة الخميس. الماضي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.