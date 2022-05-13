تعرف على مواصفات “كريتا” التي أطلقتها هونداي في ديسمبر الماضي

أخبارليبيا24

أطلقت شركة هونداي. في ديسمبر من العام الماضي سيارة هونداي كريتا وهي سيارة متعددة الاستخدامات تتميز بطابع رباعي وتصميم أنيث.

هونداي كريتا 2022 مزودة بحزمة تقنيات سلامة حديثة. ومواصفات تمنح الركاب الأداء إلى أقصى الحدود.

السيارة تاتي بمحرك بنزين Smartstream MPI بسعة 1.5 لتر ينتج 113 حصان، و144 نيوتن/ متر عزم دوران، ويتم إرسال الطاقة إلى العجلات الأمامية باستخدام ناقل حركة عادي من 6 سرعات، أو باستخدام ناقل حركة متغير ذكي من هيونداي (IVT).

تتوفر سيارة هيونداي كريتا 2022 فيس لفت بأبعاد تجعلها أكبر سيارة B-SUV قدمتها الشركة، حيث أنها تعد أكبر من هيونداي كونا ، وهيونداي فينيو. وتأتي الأبعاد طول 4,315 ملم. عرض 1,790 ملم. ارتفاع 1,630 ملم. قاعدة عجلات 2,610 ملم.

وما يميز سيارة Hyundai Creta هذه المرة هو الفيس ليفت (التحديثات التي حصلت عليها الواجهة الأمامية)، حيث تبدأ التحديثات من الشبك الأمامي بتصميم “Parametric Jewel”، والمصابيح النهارية LED المخفية، أما الصدام الأمامي يضم المصابيح الأمامية وفتحات تهوية أكبر ومحاطة بإطار فضي.

وزودت هيونداي كريتا الفئة الأولى “BL GS FL” ببعض المواصفات، بما في ذلك “جناح خلفي، وعجلات رياضية مقاس 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وتكييف يدوي”.

أما بالنسبة لسيارة هيونداي كريتا، الفئة الثانية “GS GL Smart New Trim”، فقد جاءت بالمواصفات الأساسية “سبويلر خلفي، وعجلات رياضية قياس 16 إنش، ومصابيح ضباب أمامية، وتكييف يدوي”.

كما أن كريتا مدعومة أيضًا ببعض الكماليات الإضافية، أبرزها “وسادتان هوائيتان، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني EBD.