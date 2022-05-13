تشييع جنازة رئيس دولة الإمارات

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أدى حاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد إلى ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو”.

وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت الوكالة: “تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له.صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم”.

وولد الشيخ خليفة بن زايد في 07 سبتمبر 1948 وتوفي في 13 مايو 2022. ويعد الراحل ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تولى الحكم في 03 نوفمبر 2004. بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة.