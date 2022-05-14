برلمانيون بصدد المطالبة بتغيير وليامز

أخبار ليبيا 24

قال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن النائب عيسى العريبي، أكد في تصريح، أنه وعدد من النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس مُطالبين فيها بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

وأضاف بليحق، إن العريبي علّل ذلك بعدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

وقال بليحق، إن العريبي أكد أن “وليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية. كما أكد إن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي-الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر”.

عقيلة يلتقي وليامز

وبينما هو الحال كذلك، فقد التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم في القاهرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة ووليامز بحثا خلال اللقاء “المسار الدستوري” ومساعي. الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة. التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف بليحق، أن اللقاء تناول ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة. بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت. وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن. سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.

من جانبها قالت وليامز، إنها اتفقت مع عقيلة على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بين المجلسين. لتيسير اجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري سليم.