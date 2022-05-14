انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيساً للإمارات

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انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي. برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما ارساه الراحل فقيد الوطن. من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات.. “داعين الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم”.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكريةِ الملكية على سلاحِ المدرعات والطيران العمودي والطيرانِ التكتيكي.. وضمن القواتِ المظلية. وتولي خلال فترة الشيخ زايد والشيخ خليفة عدة مناصب رسمية من أهمها رئاسةُ الأركان عامَ 1993.