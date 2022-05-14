بطلوع الروح الحلقة 6.. كتيبة الخنساء أمام منزل روح

أخبارليبيا24_بطلوع الروح

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل بطلوع الروح بمشهد للفنان محمد حاتم- أكرم، في القاهرة خريف 2015، ونشاهد زيارته لمنزل الشيخ حسانين الذي تم حبسه ليعطي لأسرته ظرفا فيه بعض الأموال، مشيرا إلى أنه عرف البيت من خلال عمر صديقه.

تخرج روح (منة شلبي) مع زميلة لها تعرفت عليها بعد سفرها وتواجدها في البلد الذي يعيش. فيه أعضاء التنظيم الإرهابي، لتعرفها على بيت أشهر كوافيرة بالرقة، وتتمكن روح. من محادثة والدها عن طريق الهاتف المحمول، ويبكيان ويتمنى كل منهما أن تتمكن. روح وطفلها من العودة إلى مصر، ويفضح ابنها الأمر أمام جارتها.

وبعدها تخرج روح (منة شلبي) مع لينا زوجة عمر إلى سيدة تعمل كوافيرة التي تبلغهما. بزيارة اثنتين من سيدات لواء الخنساء ولا ترغب بحدوث صدام بينها وبينهما. وتطلب لينا منها أن تضع المكياج لروح لكنها ترفض وضعه.

ولأول مرة تبتسم روح بعد دخولها إلى الرقة وتقنعها لينا بإزالة الشعر من وجهها واستخدام. مكواة الشعر على أنغام الموسيقى، لترقص في سعادة وفرح هي وابنها.

وفي اليوم التالي تترك سيدة عند باب منزل روح هاتفًا محمولًا وبعد التقاطه تجد والدها. يتحدث إليها، ويهاتف والدها روح وابنها سيف ويخبرها أن تغلق هاتفها وتذهب. إلى محل الإخلاص، وهناك ستجد مَن يساعدها.

في حين يعرف والد روح أنه لن يستطيع تهريبها قبل مرور شهرين بعد أن يأتي دورها في قائمة الانتظار. الأمر الذي يزعجه ويثير قلقه على ابنته.

وبالفعل تذهب روح إلى المحل وتقابل هند فتأخذ منها الهاتف وتطلب منها شرب عصارة. أحد الأعشاب كل يوم قبل النوم، وتحدد لها أن تقابلها يوم الإثنين في تمام الساعة 2 ظهرًا. في كل أسبوع.

في حين وعند عودة روح إلى منزلها تجد مجموعة من الكتيبة النسائية تنتظرها عند مدخل البيت. لتأخذها وتترك ابنها مع لينا زوجة عمر (أحمد السعدني)، وهنا تنتهي أحداث الحلقة.