وزارة الاقتصاد تعتمد نموذج رخصة نشاط متجول

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أصدر وزير الحكم المحلي قرار رقم 1192 لسنة 2022 م بشأن اعتماد نموذج رخصة نشاط متجول وذلك عملا بخطة حكومة الوحدة الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بالبلديات ودعم المشروعات متناهية الصغر والباعة المتجولون.

وفي سياق أخر شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج على الالتزام بقراره لحظر تصدير الأسماك ذي الرقم 356 لسنة 2022.

في حين ووفقا لتعميم صادر عن الحويج أكد الوزير منع الأسماك بجميع أنواعها.

في حين استثنى الحويج سمك التونة من القرار نظرًا للاتفاقيات الدولية الملزمة لدولة ليبيا بهذا الخصوص.

وفي شأن ليس ببعيد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير. عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة. العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة. الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

في حين جاء ذلك خلال اجتماع الحويج الأربعاء مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير. الاقتصادي. والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. وشؤون. الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص. والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لبحث استراتيجية الامن الغذائي وآلية تنفيذها.

في حين ناقش الحضور سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة. ووضع استراتيجية تسهمفي تحقيق الامن الغذائي. للمستهلك.

في حين تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته. في دعم الأنشطة. الزراعية والصناعية.