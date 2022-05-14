استطلاع | الإنجليزية أكثر اللغات إقبالاً في التعليم الذاتي

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

اللغة هي الكلمات والرموز والدلالات التي يستخدمها الإنسان للتعبير عن أفكاره وما يجول في خاطره.

وأجمع المشاركون في استطلاع أجرته وكالة أخبار ليبيا 24 على أن أكثر اللغات إقبالاً في التعليم الذاتي هي الإنجليزية.

وفي ذات الاستطلاع ذكر 85% من المستجيبين أن أكثر اللغات إقبالاً في التعليم الذاتي هي الإنجليزية. أما 10% منهم فذكروا أن الصينية هي الأكثر إقبالاً تلتها الفرنسية بنسبة 5%.

وتسمح لك الثنائية أو التعددية اللغوية بالتواصل مع الناس في الخارج وفهم ما يقولونه. كذلك، تمنحك هذه المهارة القدرة على التحدث مع أشخاص لم تكن تظن قط أنه قد يمكنك التواصل معهم بلغتهم الأم. أو حتى القدرة على إبهار الآخرين بمهاراتك اللغوية، والتي تعتبر ميزة اجتماعية مميزة.

وتقول “Randa Dresi” عندى انجليزية .. وأرغب بتعلم الفرنسية والإسبانية .

ومن جهتها، أوضحت “مبروكه ۦ،” قالت اتقن اللغة الإنجليزية والعربية وأريد تعلم اللغة الألمانية .

وذكر “Ahmed Khaled” يفضل تعلم اللغة العربية الفصحى .. مضيفًا أنها لغة الجنة التي نزل بها القرآن الكريم .

نصائح عامة لتعلم أكثر من لغة

هنا نقدم لكم مجموعة إرشادات ونصائح لتعلم أكثر من لغة بإتقان ومنها:

– المثابرة والصبر فقد تواجه في البداية بعض الصعوبات في فهم القواعد وحفظ المصطلحات . ولكن مع الصبر والإصرار والمثابرة ستتمكن من تعلمها والوصول لمرحلة الاحترافية في تلك اللغة.

– اللغة تقوم على الممارسة لذا يجب عدم إهمالها أو تركها دون ممارسة وتطبيق يومي أو شبه يومي على أقل تقدير. للمحافظة على المستوى الذي حققته من تعلم تلك اللغة.

– اختر لغات مرغوبة ومطلوبة في بيئات العمل والتعلم لتستطيع توظيفها في حياتك المهنية والأكاديمية واليومية. ويكون أثرها إيجابياً على حياتك.

– البحث الدائم عن طرق تنمية وتطوير مهاراتك اللغوية دون إهمال للغتك الأم. أو اللغات التي كنت قد تعلمتها سابقاً.