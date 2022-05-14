بينهم نساء وأطفال .. إحباط محاولات مهاجرين للعبور من ليبيا إلى أوروبا

14 مايو، 2022 7:12 م
5
عبور من ليبيا إلى أوروبا
عبور من ليبيا إلى أوروبا

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر تمكن خفر السواحل من إحباط محاولات مهاجرين العبور إلى أوروبا في كل من منطقتي زوارة وصبراته. وأنقذت عددا من المهاجرين.

وأشارت المصادر إلى إحباط دوريات الشرطة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي محاولة عبور قارب في صبراتة. وتمكنت من اعتقال مجموعة كبيرة من المهاجرين بما في ذلك النساء والأطفال من مختلف الجنسيات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل جميع المهاجرين بمديرية أمن صبراتة إلى حجز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأضافت المصادر أن وحدات قوات دعم المنطقة الغربية شنت سلسلة من المداهمات على منازل مهربي البشر في منطقة زوارة. وأثناء العمليات تم القبض على 300 مهاجرا بينهم نساء من جنسيات مختلفة ونُقلت جميعها إلى مديرية قوات الدعم في المقر الرئيسي.

14 مايو، 2022 7:12 م
5

مقالات ذات صلة

المخلفات الطبية

وزارة البيئة تحذر من كارثة تشكل خطرا على حياة الناس .. تعرف عليها

14 مايو، 2022 7:23 م
أنباء عن إصابة فلاديمير بوتين بالسرطان

أنباء عن إصابة فلاديمير بوتين بالسرطان

14 مايو، 2022 6:58 م
صالح يؤكد على تجميد إيرادات النفط

صالح يؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

14 مايو، 2022 6:20 م
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية : محادثات النواب والدولة فرصة لتحديد خارطة طريق انتخابية

14 مايو، 2022 6:05 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى