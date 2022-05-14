أنباء عن إصابة فلاديمير بوتين بالسرطان

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قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان”. مشيراً إلى أن انقلابًا للإطاحة ببوتين جرى في موسكو سابقاً.

وأضاف في حديث إلى محطة سكاي البريطانية إن “نقطة التحول في الصراع مع روسيا ستأتي في الجزء الثاني من أغسطس المقبل. زاعماً بأنها ستؤدي إلى تغيير في القيادة الروسية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم السبت.

رئيس المخابرات العسكرية أعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل بلاده، لافتا إلى أن روسيا تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك.

كما شدد على أن القوات الأوكرانية ستستعيد جميع الأراضي التي فقدتها أو سيطر عليها الجيش الروسي. بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

يشار إلى أن تلك التصريحات بانتهاء الصراع أواخر العام تتطابق مع تقديرات غربية (أوروبية وأميركية) كانت أعلنت مؤخراً. إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عاد وذكر ليل الجمعة السبت، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت انتهاء “الحرب”، وفق تعبيره.