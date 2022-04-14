مركز مصراتة الطبي يحذّر من إغلاق تام بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

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أعلن مركز مصراتة الطبي من أنه سيضطر إلى الإغلاق في جميع الأقسام بسبب نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر المركز، اليوم الخميس، إنه نتيجة للنقص الذي بدأ واضحا وجليا في الفترة الماضية في إمدادات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، حاولت إدارة مركز مصراتة الطبي جاهدةً ومن خلال قنوات اتصالها بالمسؤولين والجهات المعنية، السيطرة على هذا الوضع المحرج والمعقد والذي يهدد بإقفال جميع الأقسام عن العمل، والتوقف عن استقبال جميع الحالات سواءً الحرجة منها أو المجدولة”.

وأضاف، أنه “نظرا للزيادة الملحوظة في عدد العمليات الجراحية بمختلف الأقسام، وعدم إيداع الميزانية المخصصة للمركز،. فإن الأمر أدى إلى تراكم الديون عن كاهل إدارة المركز، أمام شركات الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وقال المركز، إدارة مركز مصراتة الطبي “تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين،. أو خلل يؤدي إلى مضاعفات لبعض الحالات المرضية أو يؤدي أحيانا إلى الوفاة، بسبب عدم توفير الدعم المطلوب للمركز”.

وأضاف، أنه “يحمل المسؤولية كاملة لكل المسؤولين عن إدارة قطاع الصحة وكذلك الجهات الرقابية والقضائية.”