مباحثات بين بلينكن وشكري تناولت الوضع في ليبيا

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التقى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنطوني بلينكين، في واشنطن الأربعاء، بنظيره المصري سامح شكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكين وشكري ناقشا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر. مشيرًا إلى أن عام 2022 يمثل 100 عام من العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وأضاف نيد برايس، أن الوزيرين ناقشا الجهود المبذولة في المجالات الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني، بالإضافة إلى الخطوات التالية لبناء النقب الوزاري الناجح.

وأوضح، أنهما ناقشا التطورات العالمية، بما في ذلك هجوم روسيا على أوكرانيا وتداعياته العالمية المتصاعدة،. بما في ذلك تزايد انعدام الأمن الغذائي.

وقال نيد برايس، كمنا أنهما أكدا دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات. وقال، إن بلينكن جدد التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية مع جميع الشركاء، بما في ذلك مصر، وشجع التقدم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.