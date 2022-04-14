ما حقيقة تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد؟ .. مسؤول بالبلدية يصرح

أخبار ليبيا24

أثارت صورة تُظهر لافتة معلقة حديثا على مدخل كاتدرائية بنغازي كتب عليها “مسجد الأمام بن أنس” الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا وبنغازي خصوصا، حول ما إن الكاتدرائية ستتحول إلى مسجد فعلًا أم لا.

واعتبرت بعض الآراء أن تحويل مبنى الكاتدرائية التاريخي إلى مسجد يعد طمسا لتاريخ بنغازي، مشيرين إلى أن من الأفضل أن تستغل لتكون متحفا تاريخيا أو مكتبة عامة. بينما رأت آراء أخرى أن هذا قرار تحويلها إلى مسجد يعد قرارًا صائبًا.

هذا ولم تعرف الجهة التي قامت بتعليق اللافتة على مبنى الكاتدرائية التي جرى بنائها من قبل الإيطاليين، إذ تشير التقارير إلى أنه تم وضع حجر الأساس لها في 12 يناير 1929 وافتتحت في ديسمبر 1939.

مسؤول ببلدية بنغازي: لا علاقة للبلدية بذلك

وتواصلت أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد مع مسؤول ببلدية بنغازي،. حيث ذكر المسؤول بأنه لا يمتلك أي معلومات عن ذلك، مشيرًا إلى أنه تفاجئ كغيره بالصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، بأن لا علاقة لبلدية بنغازي بالصورة موضوع الجدل.

كما أكد المسؤول، على أن هذا التصرف غير رسمي، وسيتم التواصل صباحا مع الجهات المختصة والجهات الأمنية بالخصوص.

تاريخ بناء كاتدرائية بنغازي

تم بناء الكاتدرائية بين عامي 1929 و1939 في مشروع من قبل المهندسين المعماريين الإيطاليين أوتافيو كابياتي وجويدو فيرازا. كما تم استخدام المبنى كمقر للاتحاد الاشتراكي العربي قبل أن يصبح مهجورًا.

ومنذ عام 2009 خضعت الكنيسة لأعمال ترميم لشركة إيطالية، لكن الأعمال لم تنجز حتى الآن.

ويتكون مدخل الكنيسة من رواق بستة أعمدة دوريكية. القبتان اللتان تطلان عليه يضفيان عليه طابعًا شرقيًا بينما تزوده سلسلة من الأوكولي بالإضاءة اللازمة. ويعتبر المبنى، المستوحى من العمارة الدينية الإيطالية، لا يزال غير مكتمل حيث اشتمل المشروع الأصلي أيضًا على برج جرس من ثلاثة مستويات.