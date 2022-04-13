قفزة جديدة للنفط بنحو 4 بالمئة

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قفزت أسعار النفط حيث فشلت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية في تهدئة المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، مع توقع تجنب كبار تجار النفط البراميل الروسية.

وتم تسوية خام برنت مرتفعا 4.14 دولار أو 4 بالمئة إلى 108.78 دولار. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 104.25 دولار.

وجاءت المكاسب بعد يوم من صعود كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6 بالمئة. وتأرجحت سوق النفط بشكل كبير حيث حاول المستخدمون النهائيون والتجار تحديد مقدار الاضطراب في الصادرات اليومية لروسيا بعد حربها في أوكرانيا. وتتراوح معظم التقديرات من مليون إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: “في نهاية اليوم، يتصدر السوق بعض هذه العناوين الرئيسية خارج روسيا، والتي أصبحت أكثر تهديدًا، ولا يزال ذلك يمثل مخاطرة أكبر”. وأضاف “لا يزال هناك نقاش حول تأثير ذلك.”

خفض مشتريات النفط

وقالت مصادر إن شركات التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط،. التي تسيطر عليها الدولة الروسية بحلول 15 مايو،. لتجنب الوقوع في حالة انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكنها بسهولة إعادة توجيه صادراتها من موارد الطاقة الهائلة بعيدًا عن الغرب. واستمرت بعض الدول، بما في ذلك الهند، في شراء النفط الروسي بتخفيضات كبيرة.

ويوم الثلاثاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب العالمي وقالت إن زيادة الإنتاج العالمي قد تعوض خسائر إنتاج النفط الروسي.

وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الروسي 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل، ليقترب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من مايو.

ويفرج البيت الأبيض عن 180 مليون برميل من الاحتياطيات الأمريكية على مدى ستة أشهر،. كجزء من إطلاق 240 مليون برميل من أعضاء وكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج الأمريكي في الارتفاع من 11.8 مليون برميل يوميًا الآن إلى حوالي 12 مليونًا في عام 2022. ووصلت صادرات المنتجات المكررة إلى مستوى قياسي على الإطلاق، حيث تسبب الطلب الخارجي الكبير في انخفاض المخزونات الأمريكية.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المتوقعة من روسيا وإنها لن تضخ المزيد من الخام.

المصدر: رويترز