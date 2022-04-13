في غياب عون وصنع الله.. حكومة الدبيبة تقيم حفل اعتماد خطة لتطوير قطاع النفط والغاز

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن قطاع النفط عانى تحديات خلال العشر سنوات الماضية من إقبالات، ومغادرة الشركات، وإلى تأخر الصيانة والعمرات اللازمة، وإلى تحديات أمنية واجهت العاملين بالقطاع.

وأضاف، في كلمة الأربعاء في حفل اعتماد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، إن حكومة الوحدة حريصة على النفط الذي يعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية.

تشكيل لجنة

وقال، إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تعنى بقطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه، لتحقيق زيادة الانتاج ليصل إلى مليون وأربعة مائة ألف برميل.

وحضر الحفل محافظ مصرف ليبيا، الصديق الكبير وعدد من الوزراء وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية،. فيما غاب عن الاحتفال وزير النفط والغاز، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

واعتبر الدبيبة، أن اعتماد الخطة اليوم يعد إنجازًا سيوظف لتحقيق التنمية بما يعود بالخير على كل الليبيين.

الدبيبة: ملتزمون بالشفافية

وقال إن الحكومة ملتزمة “بالشفافية والإفصاح، من خلال الاستجابة إلى الإفصاحان التي تطلب من المؤسسات الرقابية،. وإن الحكومة ملتزمة بالإنفاق العام وفق للقانون المالي للدولة”.

وغالبا ما اشتكى، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من افتقار المؤسسة للميزانيات اللازمة،. التي ستمكنها من حلحلة معظم التحديات التي تواجهها وتواجه شركاتها.