فنادق فاخرة عائمة في الفضاء .. فخامة مركبة «نبتون»

أخبار ليبيا 24 – خبر

أزاحت شركة «Space Perspective» عن التصميم الفاخر لمركبة «نبتون» الفضائية. المنتظر دخولها عالم السياحة الفضائية 2024.

وظهرت المركبة بشكل كروي بنوافذ كبيرة بارتفاع متر ونصف المتر للاستمتاع بمناظر الفضاء الخلابة. ومقاعد مبطنة ذات لون أرجواني وقسم خاص للمشروبات ومراحيض فاخرة، هذا بخلاف خدمة الإنترنت الواي فاي والبث المباشرة التي توفرها المركبة الفضائية لروادها.

وتتعارض الفخامة الاستثنائية لمركبة «نبتون»، مع الكبسولات الفضائية للشركات المنافسة. والتي غالبا ما تظهر بديكورات بسيطة خالية من الرفاهية ومقاعد بيضاء.

وحتى وقتنا الحالي تمكنت شركة “سبايس بيرسبيكتيف” من بيع أكثر من 600 تذكرة لرحلتها الفضائية القادمة. بسعر 125 الف دولار للتذكرة الواحدة.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمركبة «نبتون» 8 ركاب فقط إضافة إلى قائد المركبة، ومن المنتظر تحليقها لارتفاع 30 كيلو مترًا. والوصول لانعدام الجاذبية قبل نزولها تدريجيًا وسقوطها في المحيط قبل أن تتولى سفينة مهمة التقاطها من البحر. وتستغرق المركبة ساعتين للصعود للفضاء الخارجي وساعتين أخريين للهبوط بسلام.