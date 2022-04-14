روسيا تهدد بنشر أسلحة نووية في البلطيق إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو

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حذّرت موسكو من أنها ستضطر إلى تعزيز دفاعاتها في بحر البلطيق إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، بما في ذلك من خلال نشر أسلحة نووية، مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها السابع.

وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ستعزز كل قواتها في المنطقة، إذا انضمت الدولتان الاسكندنافية إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتناقش فنلندا والسويد ما إذا كانتا ستتخليان عن عقود من عدم الانحياز العسكري والانضمام إلى الناتو، حيث قال زعماء دول الشمال إن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد غير “المشهد الأمني ​​بأكمله” في أوروبا.

وقال ميدفيديف، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيضاعف الحدود البرية لروسيا مع أعضاء الناتو. وأضاف،. “سيتعين علينا تعزيز هذه الحدود” من خلال تعزيز الدفاعات البرية والجوية والبحرية في المنطقة.

وأثار ميدفيديف، وهو حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، (استطلاع) التهديد النووي بشكل صريح. وقال، “إن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي تعني أنه “لن يكون هناك المزيد من الحديث عن وضع منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة البلطيق. يجب استعادة التوازن”.

طلب الانضمام للناتو

وقالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، يوم الأربعاء إن فنلندا التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا،. من المرجح أن تتخذ قرارًا بشأن طلب الناتو “في غضون أسابيع”. بينما قالت نظيرتها السويدية، ماجدالينا أندرسون، “لا جدوى من تأخير” القرار.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية التي انسحبت من شمال أوكرانيا بعد فشلها في السيطرة على العاصمة،. “تزيد من أنشطتها على الجبهتين الجنوبية والشرقية، في محاولة للانتقام من هزائمها”.

وقال نائب وزير الدفاع حنا ماليار، الخميس، إن روسيا تحشد قواتها على طول الحدود الروسية الأوكرانية،. في بيلاروسيا وفي منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدوفا، مع تعرض مدن خاركيف ودونيتسك وزابوريزهيا الشرقية لهجوم صاروخي.