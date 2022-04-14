رئيس ساحل العاج يوافق على استقالة الحكومة

14 أبريل، 2022 9:43 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قبوله استقالة رئيس الوزراء باتريك أتشي وحكومته التي قدمت في 13 أبريل.

وقال الرئيس العاجي أنه سيعلن عن التعيينات الجديدة في الأسبوع المقبل. مؤكدًا رغبته في خفض عدد الوزراء من 41 إلى 30 وزير.

وبرر قرار تقليص عدد الوزراء برغبته في جعل الحكومة أكثر فاعلية وتوافقًا مع الأجواء الاقتصادية العالمية. وأكد ضرورة خفض إنفاق الدولة والتركيز على زيادة المرونة الاجتماعية والأمنية.

يذكر أن الرئيس الحسن وتارا لم يكشف عن المناصب الوزارية التي سيقوم بإلغائها.

14 أبريل، 2022 9:43 م
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