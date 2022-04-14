تراجع طفيف في أسعار النفط وبرنت يبقى فوق 108 دولارات

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من الأسبوع، حيث أثقل المتداولون زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية مقابل تقلص الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا، أو 0.4 بالمائة عند 108.33 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 69 سنتًا، أو 0.7 بالمائة، عند 103.56 دولارًا للبرميل.

وتجاهل كلا العقدين يوم الأربعاء الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية لينهي جلسة التداول بارتفاع 4 بالمائة تقريبًا.

وقال فاندانا هاري، مؤسس شركة” فيندا انسيت” لتحليل سوق النفط: “بدأ نمو الطلب في الاعتدال والصورة للنصف الأخير من العام تبدو قاتمة على نحو متزايد”.

ومع ذلك، قالت إن المجمع النفطي يركز بشدة على المدى القصير والمخاوف من نقص الإمدادات تتعارض مع هذا الرأي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، من أنه اعتبارًا من مايو فصاعدًا، قد يتم إغلاق ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي بسبب العقوبات أو الحظر الطوعي.

وقال هاري إن احتمال الموافقة على حظر الاتحاد الأوروبي على الإنتاج الروسي قد يكون صفراً تقريباً،. لكن لن يتمكن أحد أو يرغب في قول ذلك بوضوح.

تقليص مشتريات النفط

وفي الوقت نفسه، تخطط شركات التجارة العالمية الكبرى أيضًا لتقليص مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط،.التي تسيطر عليها الدولة في روسيا في مايو.

وقالت، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية،. ارتفعت المخزونات في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بالإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

كتب إدوارد مويا، أحد كبار المحللين في شركة أواندا، “تبدو الأسعار مريحة للغاية فوق مستوى 100 دولار،. حيث يبدو أن الطلب الأمريكي والصيني يسير في الاتجاه الصحيح”.

المصدر: رويترز