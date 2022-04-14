بلدية بنغازي: لن نسمح بإحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية

أخبار ليبيا24

أعلنت، بلدية بنغازي، اليوم الخميس، اتخاذها الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية، وذلك على إثر تعليق لافتة على مبنى الكاتدرائية مكتوب عليها “مسجد الأمام بن أنس”.

وأكدت البلدية، على أنها تعمل دائما على الحفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عُهود الحكم المختلفة. وأشارت إلى أنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية باعتبارها إرثا تاريخيا للمدينة .

المحافظة على الإرث التاريخي

ولفتت إلى أنها انتهت في الفترة الماضية من ترميم العديد من المباني التاريخية منها منارة بنغازي والمجلس التشريعي البرقاوي سابقا وبيت الثقافة “حوش الكيخيا”.

وقالت، “إن مبنى الكاتدرائية وقصر المنار ضمن المباني المتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات إيطالية متخصصة” .

وأضافت، أنها تؤكد “محافظتها على مبنى كاتدرائية بنغازي باعتباره من الإرث التاريخي. وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية” .

ودعت البلدية، بكافة المواطنين التعاون بشأن للحفاظ على جميع المباني التاريخية، والحفاظ على هوية المدينة.

تحويل كاتدرائية بنغازي لمسجد

وأثارت صورة تُظهر لافتة معلقة حديثا على مدخل كاتدرائية بنغازي كتب عليها “مسجد الأمام بن أنس” الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا وبنغازي خصوصا، حول ما إن الكاتدرائية ستتحول إلى مسجد فعلًا أم لا.

واعتبرت بعض الآراء أن تحويل مبنى الكاتدرائية التاريخي إلى مسجد (استطلاع) يعد طمسا لتاريخ بنغازي،. مشيرين إلى أن من الأفضل أن تستغل لتكون متحفا تاريخيا أو مكتبة عامة. بينما رأت آراء أخرى أن هذا قرار تحويلها إلى مسجد يعد قرارًا صائبًا.

هذا ولم تعرف الجهة، التي قامت بتعليق اللافتة على مبنى الكاتدرائية التي جرى بنائها من قبل الإيطاليين،. إذ تشير التقارير إلى أنه تم وضع حجر الأساس لها في 12 يناير 1929 وافتتحت في ديسمبر 1939.

وسبق لوكالة أخبار ليبيا 24 فجر اليوم الخميس مع مسؤول ببلدية بنغازي،. حيث ذكر المسؤول بأنه لا يمتلك أي معلومات عن ذلك،. مشيرًا إلى أنه تفاجئ كغيره بالصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، بأن لا علاقة لبلدية بنغازي بالصورة موضوع الجدل.

كما أكد المسؤول، على أن هذا التصرف غير رسمي، وسيتم التواصل صباحا مع الجهات المختصة والجهات الأمنية بالخصوص.