انخفاض الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع اليورو والإسترليني

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.68 دينار مقابل 4.70 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.11 دينار من 5.09 دينار أمس. وزاد سعر الجنيه الإسترليني أربعة قروش مسجلا 6.15 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، صعد سعر الدينار التونسي قرشا إلى 1.56 دينار من 1.55 دينار أمس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.