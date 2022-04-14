الوطنية للنفط تحول 6 مليار دولار من إيرادات النفط لوزارة المالية

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في سبيل تغطية الإنفاق الحكومي. والمتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية. ونفقات دعم المحروقات وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء. والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج، بما يكفل خدمة المواطن بما يغطي جميع ربوع ليبيا.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة جاءت تتويجًا للجهود المبذولة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية. ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقت سابق اليوم، قالت منصة حكومتنا إن المؤسسة الوطنية للنفط أحالت ثمانية مليارات دولار. على دفعتين لحساب وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية بمصرف ليبيا المركزي.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان حكومة الوحدة خطتها لتطوير قطاع النفط والغاز. التي جرى إطلاقها في احتفالية أقيمت مساء أمس بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة. لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.

وتتوزع النفقات في الخطة بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار للمرتبات، و7 مليارات و915 مليونًا. و839 ألف دينار للنفقات التشغيلية، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات التطوير. و6 مليارات 435 مليونًا و604 آلاف دينار التزامات سابقة.

وتستهدف الخطة زيادة إنتاج النفط إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام. على أن تغطى من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.