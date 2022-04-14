مجتمع | أهم المشاكل والضغوط النفسية التي تؤثر على حياة الفرد في الأسرة

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

إن الظروف التي تمر بها المجتمعات البشرية مليئة بالمشكلات والضغوط النفسية التي تؤثر على حياة الإنسان. ولا يوجد فرد تخلو حياته من الاضطرابات والمشاكل، ومن هذه المشاكل هي المشاكل الأسرية. حيث تختلف من أسرة إلى أخرى تبعاً للخلفيات التي تكونت منها الأسرة.

حيث أن الأسرة تعتبر الخلية الأولى في بناء أي مجتمع و تعتبر دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي.

وتعتبر المشاكل الأسرية نوعاً من أنواع المشاكل التي تشكل خطرا على حياة الأفراد و إنتاجيتهم. حيث تظهر نتيجة ظروف الحياة الصعبة والمعقدة وتزايد ضغوط الحياة ومطالبها، وقد تكون هذه المشاكل ذات درجة عالية تؤدي إلى اختلال في توازن الأسرة. مما يكون له تأثير سلبي على الناحية النفسية والعقلية والجسمية والسلوكية للفرد والأسرة ككل.

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت استطلاع بشأن أهم المشاكل التي يواجهها الفرد في الأسرة وطرق حلها ؟

تقول “Libya Libya” عوامل عديدة اللهم يسر واعن الآباء والأمهات على المضي في الحياة و أداء أدوارهم بشكل ناجح. مفيد على المستوى الأسري والاجتماعي.

ومن جهته، أوضح “سمير الشحومي” ولله الحمد لا أشكو من أي مشكلة مع ابنائي فلقد كبروا وزوجت ابنتي وخطبت لابني ولا زال لدي بنت وولد وربي يسهل .

وعلى فكرة ربيت ابنائي منذ صغرهم على إقامة الصلاة وهناك مثل شعبي مصري يقول (إذا كبر ابنك خاويه). ولقد عملت به فأنا وأبنائي مثل الأخوة تماما البنات والأبناء حتى بدراستهم واختياراتهم. تناقشنا معا ولم أتسلط. ابنتي الكبيرة مهندسه معماريه والآن تكمل بدراستها بأكاديمية السوربون بفرنسا. وابني الثاني مهندس نفط وله مشروع الخاص بعيدا عن النفط ويعمل به. الثالثة قريبا ستتخرج محاميه تخصص قانون دولي. وأستاذها منذ فترة خاطبني يريدها معه تشتغل بعد التخرج. الرابع أوقف دراسته بكلية التقنية الطبية ولا يريد أن يكمل ولله الحمد على فكرة والدتهم متوفية منذ 2010 وأنا من اعتنى بهم ولازلت من طبخ وغسل ملابس. وكل ما يتعلق بهم طبعا احسن الطبخ الليبي والتونسي لا مشكله عندي أبدًا ولله الحمد والشكر تلك تجربتي مع أبنائي رغم فقدهم لامهم .

تعريف المشكلة الأسرية

هي حالة من الاختلال الداخلي والخارجي والخلل الوظيفي الناتج عن نقص في أشبا عات الفرد أو نتيجة الخلافات بين الأسرة. مما يؤدي كثرة المشاكل الشجار وحالة من التوتر .

أبرز المشاكل الأسرية

مشكلة الثقة بين الزوجين : الثقة هي عبارة عن حجر الزاوية في العائلة وعدم الصراحة والكذب يعمل على هدم الثقة .

الشؤون المالية : المناقشات حول أمور الشؤون المالية تكون صعبة بين الطرفين وذلك لاختلاف طرق أدارة الأموال .

غياب التقدير : عندما تكون نسبة التقدير بين الزوجين منخفضة يؤدي إلى حدوث مشاكل لأنه كلا الطرفين بحاجة إلى تقدير والاحترام المتبادل .

الأنانية : عندما يتصرف احد الأطراف بشكل أناني ويضع رغباته واحتياجاته بالدرجة الأولى يصبح مع مرور الوقت زوج غير محبوب

طرق حل المشاكل

الهدوء وتجنب الانفعال، حيث أن الغضب أثناء الخلافات بين الزوجين يعمل على زيادة المشكلة. ولذلك يتوجب على أحد الزوجين تغير المكان أو الخروج من المكان حتى نخفف من حدة الشجار. بعد فترة قصيرة يجب على إحدى الزوجين الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ لكي تستمر المحبة بين الطرفين .

اختيار الوقت المناسب للنقاش، يجب على الزوجين أن يواجهون بعضهم البعض والعمل على التخلص من الخلاف الحاصل بينهم. بطريقة سلسة وايجابية واستخدام أسلوب الاتصال النظر بالعينين ليبين مدى الاهتمام بين الزوجين .

الاستماع والإنصات الجيد بين الطرفين، الاستماع من الأساليب أو الوسائل المهمة والمستخدمة لحل المشاكل الأسرية. حيث يجب على أحد الزوجين التمتع أو التدرب على مهارة الاستماع لسماع رأي الطرف الأخر جيدا قبل أن يقوم بإعطاء رأيه في المشكلة أو الخلاف الذي دار بينهم .

التعاون في اتخاذ القرار، عملية اتخاذ القرار يجب أن تأخذ بين الطرفين وليس بشكل فردي حيث المناقشة في الخلافات والبحث عن حل لها من الطرفين يعمل على الوصول إلى حل نهائي متفق عليه .

لذلك على الزوجين عدم اللجوء إلى الكذب أبدا لكي لا تتفاقم المشكلة والعمل على حل الخلافات في أسرع وقت. ومحاولة جعل العلاقة مبنية على الحي والاهتمام أكثر من مجرد التزامات مما يقوي العلاقة ويحافظ على استقرارها .