“اللّواء 444 قِتال” يحبط تهريب (ربُع مليون) قرص مخدر إلى طرابلس

14 أبريل، 2022 11:47 م
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اللواء 444 قتال
اللواء 444 قتال

 

أخبارليبيا24

أعلن “اللّواء 444 قِتال”. اليوم الخميس. أن إحدى مفارزه الصّحراويّة تمكنت من إحباط تهريب (ربُع مليون) قرص من أقراص الأعصاب المخدرة.

وأوضح اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن المفرزة تمكنت من ضبط سيارة تحمل الكمية المذكورة جنوب منطقة القريات في كمين محكم.

وأشار “اللّواء 444 قِتال” إلى أن هذه الأقراص المضبوطة كانت ستدخل إلى مدينة طرابلْس في هذا الشهر الفضيل.

وأكد اللواء أنّ عمليّات تأمين الطرق الصّحراويّة لن تتوقّف وسيتمّ مطاردة فلول المهرّبين حتى القضاء عليهم مهما كلّفها ذلك من وقت وجهد.

14 أبريل، 2022 11:47 م
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