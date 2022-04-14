الدبيبة يدعو الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع موسع

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المجلس الأعلى للجامعات إلى عقد اجتماع موسع مع أجهزة الحكومة، وذلك من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية.

وأبدى الدبيبة خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بديونا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. استعداد الحكومة لتخصيص الأموال والقرارات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل للرقي بالعملية التعليمية.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات عبر دائرة الاتصال التقني، بحضور وزير التعليم العالي. ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية، ومديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب بيان الحكومة خصص الاجتماع لسير العمل بوزارة التعليم العالي والجامعات. واستمع خلاله الدبيبة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة وكذلك التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة. الواقعة بالجامعات وما ينقصها لاستكمال المركبات الجامعية، وأعمال الصيانة، إلى جانب استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

وأوصى الدبيبة خلال الاجتماع بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية. على مستوى ليبيا وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية. كداعم لصناعة القرار واقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.

وخلال الاجتماع، قال لدبيبة، إن الجامعات الليبية عانت في الأعوام الماضية من العشوائية. وخصوصا في المواقع البعيدة عن العاصمة طرابلس أو المدن الرئيسية. مشددا على أنه من المهم وجود كوادر تدريس كافية ومؤهلة بشكل جيد حتى يتطور وضع التعليم الجامعي.

وأشار الدبيبة إلى وجود مشكلة في إيفاد الطلاب إلى الخارج. مؤكدا أن هناك جامعات ليبية أفضل من تلك التي يسافر إليها الطلاب.