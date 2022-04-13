الحاسي يطالب بعدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية

14 أبريل، 2022 12:44 ص
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عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية
عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا24

طالب، عبدالسلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كل من وكيل وزارة الداخلية ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات ومراقبي الخدمات المالية بالبلديات والمدراء العامين للمصارف التجارية بعدم السماح بإحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية والتوقيعات على الحسابات المالية خلال هذه الفترة حتى تتم عملية التسليم والاستلام بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية بشكل نهائي كلا وفقا لاختصاصه.

خطاب الحاسي

واستند الحاسي، يوم الثلاثاء، في خطابه إلى الاختصاصات الموكلة لهيئة الرقابة الإدارية بموجب أحكام قانون إنشائها، وقرار مجلس النواب بشأن تكليف رئيسا للحكومة وإلى جلسة منح الثقة للحكومة الليبية، وكذلك منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بشأن عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات في المراكز الإدارية للجهات التابعة للحكومة.

خطاب عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية
خطاب عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وذكر الحاسي، أن ذلك مرتبط كذلك بالشكاوى الواردة لهيئة الرقابة الإدارية،. بشأن قيام بعض وزراء حكومة الوحدة بتكليف أشخاص بوظائف داخل البلديات،. والتي كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بشأن تكليف مراقب لمراقبة التربية والتعليم بنغازي.

وقال، إن ذلك يأتي حـرصا من هيئة الرقابة الإدارية على استقرار الأوضاع وسير العملية الإدارية بالبلديات،. وحفاظا على السلم الاجتماعي داخلها.

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14 أبريل، 2022 12:44 ص
11

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