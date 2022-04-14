البعثة الأممية: أعضاء لجنة (5+5) بالشرق طرحوا مسائل ملحة تضع المسار الأمني على المحك

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قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ممثلي قيادة الجيش باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) طرحوا خلال لقائهم الأربعاء في بنغازي مع رئيس البعثة بالإنابة، ريزدون زنينغا، مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل اللجنة والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك.

وأضافت، أن الأعضاء الخمسة عن المنطقة الشرقية أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية. كما سلطوا الضوء على أهمية التزامات حكومة الوحدة تجاه المنطقة الشرقية،. والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين انتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا.

واجتمع زنينغا مع الأعضاء الخمسة للجنة العسكرية المشتركة في المنطقة الشرقية (5+5) عن القوات المسلحة الليبية للاستماع إليهم بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل.

إشادة رئيس البعثة بالإنابة

وذكرت أن زنينغا أشاد باللجنة العسكرية المشتركة وإنجازاتها الهامة. وأكد على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة،. كما وشدد على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة.

وأضافت، أن زنينغا طلب من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.

تعليق عمل لجنة 5+5

وفي 09 أبريل الجاري، أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن القيادة العامة للجيش تعليق عملهم باللجنة،. حتى تلبية مطالبهم. ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة وعدم تصدير النفط.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واتهموا الدبيبة باتخاذه إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطرا جسيما على الأمن القومي لبلادنا. والنهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين.