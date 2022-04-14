إجراء تحاليل على شوكولاتة كيندر بمركز الرقابة على الأغذية بالبطنان

أخبار ليبيا24

أعلن، مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، سحب عينات من منتج شوكولاتة كندر من شتى الأسواق في منطقة البطنان بشرق ليبيا، وذلك للكشف عن احتمالية ارتباطها ببكتيريا السالمونيلا.

وقال المركز، إنه تمت إحالة العينات للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة عليها بناء على تعليمات الإدارة والتي حتى الآن كل العينات المسحوبة لا تحمل رقم التشغيلة أو بلد المنشأ التي نبّهت عنه إدارة المركز.

وأضاف، أن سحب العينات لازال جاريا للتأكد من خلو السوق من خطوط الإنتاج المنبهة عنهم من قبل الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وكذلك بلد المنشأ المنوه عنه.

ووجه، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، خطابا لمدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. ورئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ إجراءاتهم بشأن منتجات شوكولاتة تباع على شكل بيض،. بسبب تفشي بكتيريا السالمونيلا، والذي يمكن أن يكون ذا صلة بهذا النوع من الشوكولاتة.

وأوضح الحويج، أن ذلك جاء بعد توارد أنباء بأن عددا من الدول تحفظت على منتجات شوكولاتة “كيندر”،. وأن الشركة قامت بسحبها من الأسواق لاحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا الضارة.

وأعلنت، وكالة الصحة الأوروبية، أنها تحقق في عشرات الحالات المبلغ عنها والمشتبه بها من السالمونيلا المرتبطة. بتناول الشوكولاتة في تسع دول على الأقل.

وفي بريطانيا وإيرلندا تم سحب هذا النوع الشوكولاتة من الأسواق، كخطوة احترازية. بينما قالت، مجموعة الحلويات. الإيطالية فيريرو، يوم الأربعاء، إنه لم تظهر أي المنتجات المطروحة في السوق إيجابية لبكتيريا السالمونيلا.