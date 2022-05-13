ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24

رست اليوم الجمعة الناقلة النفطية “سيلفر وي” لشحن مليون برميل من النفط الخام لتكون وجهتها الصين.

وفي تصريح خاص بأخبار ليبيا24. قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 216 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار المصدر إلى الناقلة تعتبر الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر مايو الجاري التي شحنت من رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأكد المصدر لأخبار ليبيا 24 اليوم أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق. والتابع لشركة الخليج العربي للنفط. يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات اغلاق منذ افتتاحه عام 1967 .