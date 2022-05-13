وكالة نوفا : موترو السويسرية تستضيف جولة مشاورات ليبية تطرح مقترحين

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر عن استضافة موترو السويسرية جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية الحساسة في ليبيا. بدأت أمس الخميس.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية أن هذه الجولة تقام بتنظيم من مركز الحوار الإنساني في جنيف. وهو المركز الذي دعم اتفاقية خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل.

وأكدت مصادر أن قادة عسكريين من شرق البلاد وغربها يشاركون في الاجتماع. إضافة إلى ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، إلا أنه لم يحضر أي ممثلين عن رئيس الحكومتين.

وأشارت الوكالة إلى أن المسألة الدستورية ترتبط ارتباطا وثيقا بالانتخابات. وبالتالي بحل الأزمة السياسية التي تدور حول الحكومتين المتنافستين.

وكشفت الوكالة الإيطالية عن مقترحين مطروحين في هذه الجولة الأول إعلان دستوري جديد ذي طبيعة موقتة، يبدأ عمليا من الصفر. أما الثاني الموافقة على مشروع الدستور. الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العام 2017. إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى استفتاء شعبي بنصاب غير محتمل: 50+1 من أصوات كل من المناطق: الشرقية والغربية والجنوبية.