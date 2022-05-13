بعد اشتباكات جنزور .. أنباء عن مقتل المليشياوي “القط” على يد مليشيا الردع

13 مايو، 2022 12:37 م
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المدعو "وليد القط المصراتي"
المدعو "وليد القط المصراتي"

أخبار ليبيا 24

ترددت أنباء عن مقتل وليد القط التابع لمليشيا 55 مشاة بعد اختطافه من قبل مليشيات الردع من منطقة صياد.

وكانت اشتباكات عنيفة جرت فجر أمس الخميس في منطقة جنزور، قرب كوبري الـ17.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات كانت بين ميليشيا فرسان جنزور، وكتيبة 55 ورشفانة، التابعة لمجموعة الدعم والاستقرار، بإمرة معمر الضاوي.

وأكدت المصادر أن أصوات رماية كثيفة، سمعت بوضوح، ناحية أربعة شوارع الداودي ومثلث جميلة، وأسفرت الاشتباكات عن احتراق منزل مواطن.

والمدعو “وليد القط” يعتبر أحد أخطر المجرمين في منطقة صياد وطريق مصنع الألبان في زاوية عمورة. ومطلوب في العديد من قضايا القتل و السطو و الإخفاء منذ سنة 2015 .

جدير بالذكر، إنه ليست هناك سيطرة حقيقية للدولة على المجموعات المسلحة في ليبيا. والتي تقارب الـ 300 ميليشيا مختلفة الأعداد والتسليح، وفق بعض التقديرات، تتسّيد المشهد الفوضى في البلاد منذ 2011 .

13 مايو، 2022 12:37 م
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