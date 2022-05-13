قويرب: ديوان المحاسبة يقول إن 80% من الصرف على كورونا كان وهميًا

13 مايو، 2022 10:09 م
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عزالدين قويرب
عزالدين قويرب

أخبارليبيا24

كشف عضو مجلس النواب عز الدين قويرب. اليوم الجمعة. أن ديوان المحاسبة يقول إن 80% من الصرف على كورونا كان وهميًا.

وأضاف قويرب. في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن هذا فساد مرعب في حال كانت الـ 20 % الباقية كافية فعلاً لسد حاجة المجتمع من الصرف على الجائحة. ولابأس  أن يعتبر الديوان الباقي فساد أموال.

وتابع عضو المجلس :”أما إذا كانت 80 % لازمة وضرورية في وقتها. لإنقاذ أرواح الناس فهي جرائم اعتداء على الأشخاص وقتل عمد للضحايا وليست جرائم ضد الأموال”.

13 مايو، 2022 10:09 م
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