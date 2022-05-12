علماء فلك يكتشفون نجمًا ذهبيًا يقع إلى جوار الشمس

أخبارليبيا24

تمكن علماء الفلك من تحديد “نجم ذهبي”. يقع إلى جوار الشمس من مجرة درب التبانة، من خلال دراسة قادها عالم الفلك بجامعة ميتشغان إيان روديرير.

ورصد روديرير. من خلال الدراسة 65 عنصراً في النجم “HD 222925″، منها 42 من العناصر الثقيلة المدرجة على طول الجزء السفلي من الجدول الدوري.

وأكد عالم الفلك. أن هذا رقم قياسي لأي جسم خارج النظام الشمسي، وما يجعل هذا النجم فريدًا للغاية هو أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من العناصر المدرجة على طول الثلثين السفليين من الجدول الدوري.

وأضاف روديرير :”اكتشفنا الذهب أيضاً، وتم صنع هذه العناصر من خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات”.

وتبدأ هذه العملية التي تسمى أيضًا “r-process”، بوجود عناصر أخف مثل الحديد، ثم وبسرعة تضاف النيوترونات إلى نوى العناصر الأخف.

وينتج عن هذا عناصر أثقل مثل السيلينيوم والفضة والتيلوريوم والبلاتين والذهب والثوريوم، وهو النوع الموجود في النجم (HD 222925)، ونادرًا ما يتم اكتشافها جميعًا في النجوم، وفقًا لعلماء الفلك.