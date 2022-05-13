شكشك: 80% من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهميا

13 مايو، 2022 1:31 م
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خالد شكشك
خالد شكشك

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، انتشار الفساد في قطاع الصحة. و80% من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهميا.

وأضاف شكشك في تصريحات إعلامية أن هناك عشوائية في عمليات توريد الأدوية ومراقبتها وتنظيمها. مشيرا إلى أن توريد الأدوية سيتم بناء على عطاء عام بدء من شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص العلاج في الخارج، أوضح أن 70% من الحالات التي تتلقى علاج في تونس، تفعل ذلك نتيجة نقص الأدوية في ليبيا. وبالتالي فإن حل أزمة الأدوية يعني توفير 65% من علاج الحالات في تونس لتتلقى العلاج محليا .

ودعا شكك المسؤولين إلى فصل المشاكل السياسية عن تقديم الخدمات للمواطن.

13 مايو، 2022 1:31 م
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